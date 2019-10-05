WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

5 октября 2019, 04:34

Здоровье и среда

Врачи Высокогорской ЦРБ раздали в торговом центре «дневники сердца»

Рекомендуем

Здоровье и среда

Врачи Высокогорской ЦРБ раздали в торговом центре «дневники сердца»

Измерить давление, проверить пульс, узнать уровень кислорода в крови и получить краткую консультацию от врача могли высокогорцы в одном из ТЦ.

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). В торгово-развлекательном комплексе «Высокая Гора» врачи-кардиологи Высокогорской центральной районной больницы провели специальную акцию, во время которой каждый желающий мог измерить артериальное давление и получить «дневник сердца». Об этом пишут «Высокогорские вести».

Измерить давление, проверить пульс, узнать уровень кислорода в крови и получить краткую консультацию от врача – все это могли сделать посетители одного из торговых комплексов во время специальной акции «Измерь свое давление».

Сельчане считают, что заботиться о своем здоровье необходимо. «Для себя я узнала много полезного: какой у меня уровень кислорода в крови, сердцебиение. Этого я раньше не знала», – заметила одна из посетительниц ТРК Альбина Мустакимова.

Узнать базовые показатели мог любой желающий. Терапевт-кардиолог объясняла значение показателей, рассказывала о том, какие цифры входят в пределы нормы, и каким образом лучше всего поддерживать свое здоровье.

Участковый терапевт Высокогорской амбулатории Гульназ Галаветдинова отметила, что для каждого человека важна профилактика: необходимо ежедневно контролировать уровень кровяного давления, сахара в крови, глюкозы и холестерина, а также вести здоровый образ жизни. 

Также кардиологи советуют вести дневник самоконтроля. Все, у кого он есть в наличии, утром и вечером должны записывать туда свое давление и пульс. С этим дневником можно пойти к терапевту, на основе данных врач назначает лечение. Медики говорят, что такие дневники пользуются большой популярностью — сейчас пациенты подходят к лечению и профилактике гораздо более осознанно.

Акции приурочили к Всемирному дню сердца. Главная цель – повысить информированность жителей о сердечно-сосудистых заболеваниях. Врачи старались напомнить каждому, что лучшая защита – это профилактика, а заботиться о сердце надо всегда.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Врачи Израиля проконсультировали коллег из Казани по лечению миеломы у жителей РТ

Новости дня
04:34
Врачи Высокогорской ЦРБ раздали в торговом центре «дневники сердца»

Измерить давление, проверить пульс, узнать уровень кислорода в крови и получить краткую консультацию от врача могли высокогорцы в одном из ТЦ.

03:24
В Заинске работники культуры сдали нормы ГТО и удостоились золотых значков

На сдачу ГТО по собственному желанию пришли 150 человек.

02:20
В Тетюшском районе наградили пенсионеров — победителей конкурса цветоводства

Число участников цветочного конкурса с каждым годом растет.

01:19
В Высокогорском районе состоялось открытие Дома культуры и награждение педагогов

Торжественное открытие культурного учреждения посвятили профессиональному празднику работников образования.

00:11
Жителей Нижнекамска приглашают посадить триста деревьев

Организаторами «зеленого» события выступают местный лесхоз и Общероссийский народный фронт.

4.10 23:58
Ольга Богданова на финале шоу «Голос 60+»: «Спасибо Президенту РТ Рустаму Минниханову за поддержку»

Дуэт сестер Богдановых в финале исполнил песню «Проводы», однако им не удалось пройти в суперфинал вокального проекта.

4.10 23:48
Таткнигоиздат передал в дар Нацбиблиотеке Узбекистана лучшие издания на выставке Tashkent Book Fest

Татарстанское книжное издательство приняло участие в первой международной книжной выставке в Ташкенте.

4.10 23:34
В Казани стартовал Слет молодежных клубов РГО

В программу слета входят различные круглые столы, семинары и лекции, дискуссии и деловые игры.

4.10 23:22
За девять месяцев автовладельцев Казани оштрафовали на 83 млн рублей за неоплаченную парковку

Наибольшее количество постановлений было выписано за неоплаченную парковку транспортного средства.

4.10 23:08
Ольга Павлова: Чтобы развить школьный спорт, нужно поднять престиж учителя физкультуры и значка ГТО

В Нурлатском районе прошло заседание совета преподавателей физической культуры.

4.10 22:56
В театре Камала представят премьеру спектакля «Исэнмесез» для слабовидящих

Премьерная постановка прошлого сезона режиссера Фарида Бикчантаева будет сопровождаться тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих зрителей.

4.10 22:44
Проблемы водохозяйственной отрасли обсудят на конгрессе «Чистая вода» в Казани

На Казанской ярмарке производители и поставщики представят оборудование и технологии для очистки воды.

4.10 22:24
Валентина Матвиенко предложила ввести налоговый режим для самозанятых по всей России с 2020 года
4.10 22:10
Казанцы представят Татарстан на международной парусной регате

Sevastopol International Cup проходит в Крыму с 3 по 6 октября.

4.10 21:40
Кровь на канвасе ринга и серия нокаутов: в Казани определились финалисты «Боев по правилам TNA 2019»

В отборочном этапе приняли участие спортсмены из семи стран мира.

4.10 21:32
В Нижнекамске кадеты на один день подменили учителей

Воспитанники кадетского корпуса сделали традиционный подарок педагогам на День учителя.

4.10 21:14
В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок автодороги Апастово – Тетюши

После ремонта на участке появились семь дорожных знаков и 33 сигнальных столбика.

4.10 20:56
Состязания по аэробике соберут в Казани более 350 спортсменов из разных регионов

Открытый чемпионат и первенство города состоятся в Центре бокса и настольного тенниса.

4.10 20:42
Диетолог рассказала о самом полезном и о самом вредном хлебе
4.10 20:26
Ведущая актриса Качаловского театра Елена Ряшина впервые представит свои рассказы о закулисье

Артистка ответит на вопросы своих поклонников и впервые прочтет написанные ей рассказы.

4.10 20:12
В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку
4.10 20:00
Казань примет фестиваль культуры и искусств Северного Кавказа

Провести мероприятие в столице Татарстана его организаторы предполагают в следующем году.

4.10 19:46
Марат Ахметов: Региональные СМИ близки к проблемам сельских жителей и помогают решать их

Заместитель Председателя Госсовета РТ вручил Гран-при победительнице XII всероссийского конкурса журналистов «Многоликая Россия».

4.10 19:34
Татарстанцы завоевали две «бронзы» на Кубке Президента РТ по самбо

Татарстанцы завоевали две «бронзы» на Кубке Президента РТ по самбо.

4.10 19:30
Айрат Зарипов: Благодаря журналистам народы России лучше узнают друг друга

В Казани завершился XII всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия».

События