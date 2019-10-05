Врачи Высокогорской ЦРБ раздали в торговом центре «дневники сердца»

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). В торгово-развлекательном комплексе «Высокая Гора» врачи-кардиологи Высокогорской центральной районной больницы провели специальную акцию, во время которой каждый желающий мог измерить артериальное давление и получить «дневник сердца». Об этом пишут «Высокогорские вести».



Измерить давление, проверить пульс, узнать уровень кислорода в крови и получить краткую консультацию от врача – все это могли сделать посетители одного из торговых комплексов во время специальной акции «Измерь свое давление».



Сельчане считают, что заботиться о своем здоровье необходимо. «Для себя я узнала много полезного: какой у меня уровень кислорода в крови, сердцебиение. Этого я раньше не знала», – заметила одна из посетительниц ТРК Альбина Мустакимова.



Узнать базовые показатели мог любой желающий. Терапевт-кардиолог объясняла значение показателей, рассказывала о том, какие цифры входят в пределы нормы, и каким образом лучше всего поддерживать свое здоровье.



Участковый терапевт Высокогорской амбулатории Гульназ Галаветдинова отметила, что для каждого человека важна профилактика: необходимо ежедневно контролировать уровень кровяного давления, сахара в крови, глюкозы и холестерина, а также вести здоровый образ жизни.

Также кардиологи советуют вести дневник самоконтроля. Все, у кого он есть в наличии, утром и вечером должны записывать туда свое давление и пульс. С этим дневником можно пойти к терапевту, на основе данных врач назначает лечение. Медики говорят, что такие дневники пользуются большой популярностью — сейчас пациенты подходят к лечению и профилактике гораздо более осознанно.



Акции приурочили к Всемирному дню сердца. Главная цель – повысить информированность жителей о сердечно-сосудистых заболеваниях. Врачи старались напомнить каждому, что лучшая защита – это профилактика, а заботиться о сердце надо всегда.

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