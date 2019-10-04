В Высокогорском районе состоялось открытие Дома культуры и награждение педагогов

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). В селе Шигали Семиозерского сельского поселения состоялось открытие Дома культуры. В этот же день на сцене нового учреждения чествовали работников образования, отмечавших свой профессиональный праздник. Об этом пишут «Высокогорские вести».



Открытие культурного учреждения стало долгожданным. Примерно в это же время началось строительство МФЦ. До этого в поселении функционировал лишь один Дом культуры, но население здесь растет стремительно, что требует улучшения инфраструктуры. Глава Семиозерского сельского поселения Рамиль Гусамов отметил, что в этом году по двум республиканским программам построены футбольное поле с искусственным газоном и детская спортплощадка.





Торжественное открытие культурного учреждения посвятили профессиональному празднику работников образования. Присутствующие разрезали красную ленточку и передали символический ключ директору. Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поздравил всех с успешным строительством центра и поблагодарил педагогов за их работу.



«Желаю вам здоровья, счастья. Мы знаем, как тяжел ваш труд, поэтому сил вам всем и терпения в работе с детьми», – пожелал Рустам Калимуллин.



Далее прошло награждение лучших работников образовательной сферы. Дипломы вручили отличившимся учителям, воспитателям и всем, кто ежедневно трудится на ниве образования. Также отметили победителей различных конкурсов.



Церемонию награждения украсили выступления Государственного ансамбля песни и танца РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.