(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске реконструируют бывшее здание Дома быта – кроме четырехзвездочной гостиницы, здесь расположатся фитнес-зал, бассейн, подземная парковка, рестораны и кафе, передает «НТР 24».



Ремонтные работы начнутся во втором квартале 2020 года и закончатся через год. Ранее инвестор Рафис Мустафин сообщил о начале работы над проектной документацией реконструкции Дома быта.

Данное здание долго оставалось заброшенным, привлекая хулиганов, которые выбили стекла и разрушали оставшиеся предмета интерьера. В связи с этим у властей встал вопрос о сохранности сооружения. Они приняли решение о размещении здесь гостиницы.

Здание задумывалось как образец современной архитектуры, его внешний вид идеально вписывался в облик молодого города.



В советсткое время здесь располагались ателье, химчистка, ремонт бытовой техники, парикмахерская. Выбор услуг был ограниченным, но всегда пользовался спросом. Теперь здание пустуют, лишь в некоторых кабинетах работают офисы такси.



Архитектор города оценил рынок и счел, что новая гостиница будет востребована, особенно после вступления в силу закона, который ограничил работу хостелов в жилых домах.

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