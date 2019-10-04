В 2020 году Федерация профсоюзов РТ предложит и далее увеличивать минимальный размер зарплаты

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Федерация профсоюзов Татарстана предложит и далее увеличивать минимальный размер оплаты труда. Изменения планируется внести в соглашение между Федерацией профсоюзов РТ, Ассоциацией работодателей и Правительством республики. Об этом рассказала в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину председатель организации Елена Кузьмичева.

Сейчас этот показатель составляет 12 тыс. рублей.

«Мы говорим о том, что обязательно должен быть рост. И наши промышленные предприятия имеют такую возможность. Чтобы вести коллективные переговоры, мы проводим аналитику расчетов», — отметила Кузьмичева.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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