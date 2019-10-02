Больше всего своим работникам в Татарстане задолжали предприятия обрабатывающей промышленности

(Казань, 5 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Порядка 60% задолженности перед работниками Татарстана приходится на предприятия обрабатывающей промышленности. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину сообщила председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева.

К началу сентября 2019 года задолженность составила порядка 83 млн рублей на более 1,4 тыс. работников. В основном речь идет о предприятиях, где нет первичных профсоюзных организаций, отметила Елена Кузьмичева.

«Это предприятия обрабатывающей промышленности — добыча полезных ископаемых, металлообработка, а также сельское хозяйство, строительная отрасль», — сказала глава организации.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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