Жителей Нижнекамска приглашают посадить триста деревьев

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). 300 деревьев посадят в Нижнекамске в рамках акции «Сохраним лес». Организаторами «зеленого» события выступают местный лесхоз и Общероссийский народный фронт. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Принять участие в посадке деревьев могут все желающие жители и гости города и района. Сбор состоится 5 октября в десять утра на краю парка «Солнечная поляна» ближе к Красному Ключу.



С собой стоит взять перчатки, саженцы и лопаты предоставят организаторы.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в «День посадки леса» будут высажены 1,5 млн саженцев сосны, ели, лиственницы и рябины.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.