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Татар-информ

5 октября 2019, 03:24

Общество

В Заинске работники культуры сдали нормы ГТО и удостоились золотых значков

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Общество

В Заинске работники культуры сдали нормы ГТО и удостоились золотых значков

Фото: zainsk-inform.ru

На сдачу ГТО по собственному желанию пришли 150 человек.

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). Работники культуры Заинска сдали нормы ГТО на стадионе «Энергия». Достойным примером для всех стала начальник Управления культуры Светлана Ревина, которая одной из первых сдавала все нормативы, передает «Заинск-информ».

«Я считаю, что работники культуры – это лицо города, мы должны быть примером для остальных», – отметила Светлана Ревина.

Этот год проходит под знаком Года культуры, поэтому в районе проводятся семинары и различные мероприятия для работников данной сферы. 

На сегодняшний день в профильном управлении города работают 360 человек. На сдачу ГТО по собственному желанию пришли 150 человек: участники отжимались, прыгали в длину, бегали на дистанции 60 метров, делали наклоны и выполняли другие нормативы.

По данным издания, все больше жителей города сдают нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Многие из сдавших удостоены золотых знаков отличия.

 

 

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