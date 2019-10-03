В Тетюшском районе наградили пенсионеров — победителей конкурса цветоводства

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). На протяжении пяти лет местное отделение Союза пенсионеров России по РТ проводит районный конкурс цветоводства и благоустройства. Число его участников неуклонно растет – в этом году их стало выше 50. Об этом пишет газета «Авангард».

Дипломантами в четырех номинациях стали 14 человек. В рамках праздничного мероприятия награды получили Валентина Танькова из Урюма, Зинаида Клементьева из Кильдюшева, Раиса Матюшина из Иокова и Татьяна Рафаилова из Тетюш. Остальные дипломанты также не остались без подарков.

В фойе Дома культуры села Кильдюшево работала выставка «Рукотворные чудеса», на которой были представлены произведения мастеров народного творчества. Гостей же встречали ростовые куклы – «бабушка» и «дедушка», которые приглашали сделать с ними фотографию.

Торжества по случаю праздничной даты организовало Тетюшское отделение Союза пенсионеров России по РТ при участии Кильдюшевского сельского поселения и артистов Дома культуры.

С пожеланиями здоровья и долгих лет жизни к собравшимся обратились начальник УПФР в Тетюшском районе РТ Ирина Большакова, председатель местного отделения Союза пенсионеров России по РТ Нина Новикова и председатель первичной организации Кильдюшевского сельского поселения Любовь Врясова.

«Наше отделение старается сделать все для того, чтобы люди „серебряного“ возраста могли жить достойно и соответствовать времени», — отметила Нина Валентиновна.

Супруги Карабаевы приехали на праздничное мероприятие из соседнего села.

«Концерт замечательный. Главное – артисты выступали с душой, дали нам заряд бодрости. Пенсионный возраст – это не приговор, это дальнейшие перспективы для развития», – поделились они.

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