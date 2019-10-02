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Татар-информ

5 октября 2019, 06:16

Общество

Из Чистопольского района в осенний призыв на службу отправится 89 парней

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Общество

Из Чистопольского района в осенний призыв на службу отправится 89 парней

Фото: chistopol-rt.ru

В первый день призывную комиссию прошли 20 ребят.

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). В Чистополе состоялось первое заседание призывной комиссии. В рамках осенней призывной кампании на службу в Вооруженные силы РФ планируют отправить 89 чистопольцев. Об этом пишут «Чистопольские известия».

Председателем комиссии является глава исполкома Чистопольского района Эдуард Хасанов, зампредседателя – военный комиссар города Чистополь, Чистопольского и Новошешминского районов Андрей Пичушкин. В состав также вошли представители образования, местного отдела МВД, военного комиссариата, учреждений и здравоохранения.

В первый день работы призывную комиссию прошли 20 ребят. Общение проходит по стандартной схеме — молодых людей по очереди вызывают в кабинет, где они докладывают председателю комиссии о своем прибытии. Затем с ними проводятся беседа, в ходе которой юноши рассказывают, в какие войска они хотели бы попасть.

При назначении в определенный вид и род войск призывной комиссией учитываются предпочтения самого юноши. Многие чистопольцы выразили желание служить в Воздушно-десантных войсках и морской пехоте.

По словам военкома, попасть именно в эти рода войск сложнее всего. «Здесь служат только физически подготовленные, крепкие юноши. От состояния их здоровья зависит многое», – отметил военный комиссар.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что осенью на военную службу призовут около 3,5 тыс. жителей Татарстана.

 

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