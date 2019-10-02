Звезды татарской эстрады исполнят песни Ильгама Шакирова на сцене Москвы

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). 27 октября в Москве, в Колонном Зале Дома Союзов, состоится концерт, посвященный памяти великого татарского певца, народного артиста России и Татарстана Ильгама Шакирова. Об этом сообщает пресс-служба полпредства РТ в РФ.
Мероприятия состоятся в Казани, Уфе и Москве. Цель – увековечить память недавно ушедшего из жизни артиста, изучить его творческое наследие, а также развить татарскую культуру, укрепить национальное единство.
На сцену в Москве выйдут звезды татарской эстрады – Зайнап Фархетдинова, Зуфар Билалов, Идрис Газиев, Зухра Шарифуллина, Ильхам Валиев, Раяз Фасихов и многие другие. Они исполнят композиции под оркестр народных инструментов «Казан нуры». В их исполнении прозвучат лучшие произведения из репертуара Ильгама Шакирова.
Режиссером-постановщиком программы выступил народный артист РТ, лауреат Государственной премии РТ имени Г. Тукая Радик Бариев.
Цикл концертов памяти артиста проводит Фонд имени Рашита Вагапова при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.