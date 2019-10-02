WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

5 октября 2019, 07:20

Культура

Звезды татарской эстрады исполнят песни Ильгама Шакирова на сцене Москвы

Рекомендуем

Культура

Звезды татарской эстрады исполнят песни Ильгама Шакирова на сцене Москвы

Цикл концертов памяти артиста проводит Фонд имени Рашита Вагапова при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

(Казань, 5 октября, «Татар-информ»). 27 октября в Москве, в Колонном Зале Дома Союзов, состоится концерт, посвященный памяти великого татарского певца, народного артиста России и Татарстана Ильгама Шакирова. Об этом сообщает пресс-служба полпредства РТ в РФ.

Мероприятия состоятся в Казани, Уфе и Москве. Цель – увековечить память недавно ушедшего из жизни артиста, изучить его творческое наследие, а также развить татарскую культуру, укрепить национальное единство.

На сцену в Москве выйдут звезды татарской эстрады – Зайнап Фархетдинова, Зуфар Билалов, Идрис Газиев, Зухра Шарифуллина, Ильхам Валиев, Раяз Фасихов и многие другие. Они исполнят композиции под оркестр народных инструментов «Казан нуры». В их исполнении прозвучат лучшие произведения из репертуара Ильгама Шакирова.

Режиссером-постановщиком программы выступил народный артист РТ, лауреат Государственной премии РТ имени Г. Тукая Радик Бариев.

Цикл концертов памяти артиста проводит Фонд имени Рашита Вагапова при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Ведущая актриса Качаловского театра Елена Ряшина впервые представит свои рассказы о закулисье
Новости дня
08:00
Больше всего своим работникам в Татарстане задолжали предприятия обрабатывающей промышленности

В основном речь идет о предприятиях, где нет первичных профсоюзных организаций, отметила Елена Кузьмичева.

07:20
Звезды татарской эстрады исполнят песни Ильгама Шакирова на сцене Москвы

Цикл концертов памяти артиста проводит Фонд имени Рашита Вагапова при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

06:16
Из Чистопольского района в осенний призыв на службу отправится 89 парней

В первый день призывную комиссию прошли 20 ребят.

05:28
В Нижнекамске реконструируют бывшее здание Дома быта

Ремонтные работы начнутся во втором квартале 2020 года и закончатся через год.

04:34
Врачи Высокогорской ЦРБ раздали в торговом центре «дневники сердца»

Измерить давление, проверить пульс, узнать уровень кислорода в крови и получить краткую консультацию от врача могли высокогорцы в одном из ТЦ.

03:24
В Заинске работники культуры сдали нормы ГТО и удостоились золотых значков

На сдачу ГТО по собственному желанию пришли 150 человек.

02:22
В Тетюшском районе наградили пенсионеров — победителей конкурса цветоводства

Число участников цветочного конкурса с каждым годом растет.

01:19
В Высокогорском районе состоялось открытие Дома культуры и награждение педагогов

Торжественное открытие культурного учреждения посвятили профессиональному празднику работников образования.

00:11
Жителей Нижнекамска приглашают посадить триста деревьев

Организаторами «зеленого» события выступают местный лесхоз и Общероссийский народный фронт.

4.10 23:58
Ольга Богданова на финале шоу «Голос 60+»: «Спасибо Президенту РТ Рустаму Минниханову за поддержку»

Дуэт сестер Богдановых в финале исполнил песню «Проводы», однако им не удалось пройти в суперфинал вокального проекта.

4.10 23:48
Таткнигоиздат передал в дар Нацбиблиотеке Узбекистана лучшие издания на выставке Tashkent Book Fest

Татарстанское книжное издательство приняло участие в первой международной книжной выставке в Ташкенте.

4.10 23:34
В Казани стартовал Слет молодежных клубов РГО

В программу слета входят различные круглые столы, семинары и лекции, дискуссии и деловые игры.

4.10 23:22
За девять месяцев автовладельцев Казани оштрафовали на 83 млн рублей за неоплаченную парковку

Наибольшее количество постановлений было выписано за неоплаченную парковку транспортного средства.

4.10 23:08
Ольга Павлова: Чтобы развить школьный спорт, нужно поднять престиж учителя физкультуры и значка ГТО

В Нурлатском районе прошло заседание совета преподавателей физической культуры.

4.10 22:56
В театре Камала представят премьеру спектакля «Исэнмесез» для слабовидящих

Премьерная постановка прошлого сезона режиссера Фарида Бикчантаева будет сопровождаться тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих зрителей.

4.10 22:44
Проблемы водохозяйственной отрасли обсудят на конгрессе «Чистая вода» в Казани

На Казанской ярмарке производители и поставщики представят оборудование и технологии для очистки воды.

4.10 22:24
Валентина Матвиенко предложила ввести налоговый режим для самозанятых по всей России с 2020 года
4.10 22:10
Казанцы представят Татарстан на международной парусной регате

Sevastopol International Cup проходит в Крыму с 3 по 6 октября.

4.10 21:40
Кровь на канвасе ринга и серия нокаутов: в Казани определились финалисты «Боев по правилам TNA 2019»

В отборочном этапе приняли участие спортсмены из семи стран мира.

4.10 21:32
В Нижнекамске кадеты на один день подменили учителей

Воспитанники кадетского корпуса сделали традиционный подарок педагогам на День учителя.

4.10 21:14
В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок автодороги Апастово – Тетюши

После ремонта на участке появились семь дорожных знаков и 33 сигнальных столбика.

4.10 20:56
Состязания по аэробике соберут в Казани более 350 спортсменов из разных регионов

Открытый чемпионат и первенство города состоятся в Центре бокса и настольного тенниса.

4.10 20:42
Диетолог рассказала о самом полезном и о самом вредном хлебе
4.10 20:26
Ведущая актриса Качаловского театра Елена Ряшина впервые представит свои рассказы о закулисье

Артистка ответит на вопросы своих поклонников и впервые прочтет написанные ей рассказы.

4.10 20:12
В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку
События