Ольга Богданова на финале шоу «Голос 60+»: «Спасибо Президенту РТ Рустаму Минниханову за поддержку»

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Сегодня завершится второй сезон вокального шоу «Голос 60+», где выступал дуэт сестер Богдановых из РТ. После выступления Ольга Богданова передала слова благодарности за поддержку Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Дуэт сестер Богдановых, которые были в команде Льва Лещенко, в финале исполнил песню «Проводы», однако им не удалось пройти в суперфинал вокального проекта.

«Большое спасибо нашему наставнику Льву Валерьяновичу, нашим родным, близким, детям и всем зрителям за поддержку», — сказала Галина Богданова.

«Огромное спасибо Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову и Министерству культуры РТ за помощь и поддержку», — добавила Ольга Богданова.

Ольга и Галина Богдановы являются заслуженными работниками культуры республики.





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