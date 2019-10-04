Ольга Богданова на финале шоу «Голос 60+»: «Спасибо Президенту РТ Рустаму Минниханову за поддержку»

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Сегодня завершится второй сезон вокального шоу «Голос 60+», где выступал дуэт сестер Богдановых из РТ. После выступления Ольга Богданова передала слова благодарности за поддержку Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
Дуэт сестер Богдановых, которые были в команде Льва Лещенко, в финале исполнил песню «Проводы», однако им не удалось пройти в суперфинал вокального проекта.
«Большое спасибо нашему наставнику Льву Валерьяновичу, нашим родным, близким, детям и всем зрителям за поддержку», — сказала Галина Богданова.
«Огромное спасибо Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову и Министерству культуры РТ за помощь и поддержку», — добавила Ольга Богданова.
Ольга и Галина Богдановы являются заслуженными работниками культуры республики.