Ольга Павлова: Чтобы развить школьный спорт, нужно поднять престиж учителя физкультуры и значка ГТО

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Нурлатском районе сегодня состоялся совет учителей физкультуры, в котором также приняла участие депутат Госдумы РФ от Татарстана Ольга Павлова, сообщает пресс-служба парламентария.

Депутат поблагодарила всех присутствующих преподавателей за их ежедневную работу по воспитанию активных и здоровых школьников.

«Учителя физической культуры проделывают огромную социальную работу. Они учат детей не только быть сильными, [но и учат] быть социально активными, самостоятельно мыслить и принимать ответственные решения, и наша задача — помочь учителям в этом», — отметила парламентарий.

В ходе активной беседы учителя поднимали волнующие их темы. Наибольшее внимание уделялось вопросам обеспечения школьных спортзалов качественным спортивным инвентарем и взаимодействию школ со спортивными федерациями.

Кроме того, Ольга Павлова акцентировала внимание на сдаче норм ГТО и статусности значка.

«Чтобы поднять уровень преподавания в России физической культуры и спорта, необходимо поднять престиж профессии школьных учителей физкультуры, а также статус значка ГТО», — считает депутат.

В РТ школьник, имеющий золотой значек ГТО, при поступлении в вуз может получит до трех баллов к сумме ЕГЭ, однако в других регионах абитуриентам дается большее количество. В ходе беседы учителя обратились к парламентарию с просьбой также увеличить количество дополнительных баллов на территории республики.

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