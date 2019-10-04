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Татар-информ

4 октября 2019, 23:22

Экономика и финансы

За девять месяцев автовладельцев Казани оштрафовали на 83 млн рублей за неоплаченную парковку

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Экономика и финансы

За девять месяцев автовладельцев Казани оштрафовали на 83 млн рублей за неоплаченную парковку

Наибольшее количество постановлений было выписано за неоплаченную парковку транспортного средства.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). С января по сентябрь 2019 года в Казани вынесли более 60 тыс. постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 235 млн рублей, сообщает пресс-служба столицы РТ.

Больше всего постановлений (более 34 тыс.) было вынесено по статье 3.16 КоАП РТ «Неуплата за размещение транспортных средств на платной муниципальной парковке (парковочных местах)». Всего казанцы были оштрафованы на сумму 83 млн 67 тыс. 500 рублей. 

Кроме того, штрафы были наложены за нарушение правил благоустройства (около 3,8 тыс. постановлений на сумму 97 млн рублей), порядка организации уличной торговли (4,3 тыс. на 9,3 млн рублей) и размещения наружной информации (почти 2 тыс. постановлений на 2,9 млн рублей).

Ранее сообщалось, что за четыре месяца на автовладельцев Казани наложили почти 29,5 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку.

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