Валентина Матвиенко предложила ввести налоговый режим для самозанятых по всей России с 2020 года

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых по всей России, сообщает ТАСС.

Во время парламентских слушаний, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, Матвиенко обратила внимание на большое количество зарегистрированных с начала этого года самозанятых граждан (свыше 200 тыс. человек) и отметила, что специальный налог на профессиональный доход оправдал себя.

«Предлагаем со следующего года распространить его на все регионы», — сказала спикер.

По ее словам, с этим вопросом не стоит затягивать.

С начала 2019 года в четырех субъектах Российской Федерации, включая Татарстан, начал действовать новый налоговый режим для самозанятых.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер России – министр финансов Антон Силуанов предложил сформировать перечень профессий, представители которых могут использовать налоговый режим для самозанятых граждан.

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