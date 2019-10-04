WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

4 октября 2019, 22:24

Экономика и финансы

Валентина Матвиенко предложила ввести налоговый режим для самозанятых по всей России с 2020 года

Рекомендуем

Экономика и финансы

Валентина Матвиенко предложила ввести налоговый режим для самозанятых по всей России с 2020 года

С начала 2019 года в качестве самозанятых граждан зарегистрировались более 200 тыс. человек.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых по всей России, сообщает ТАСС. 

Во время парламентских слушаний, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, Матвиенко обратила внимание на большое количество зарегистрированных с начала этого года самозанятых граждан (свыше 200 тыс. человек) и отметила, что специальный налог на профессиональный доход оправдал себя. 

«Предлагаем со следующего года распространить его на все регионы», — сказала спикер. 

По ее словам, с этим вопросом не стоит затягивать. 

С начала 2019 года в четырех субъектах Российской Федерации, включая Татарстан, начал действовать новый налоговый режим для самозанятых.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер России – министр финансов Антон Силуанов предложил сформировать перечень профессий, представители которых могут использовать налоговый режим для самозанятых граждан. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

ВСК поднялась на 11 позиций в рейтинге RAEX-600
Новости дня
23:08
Ольга Павлова: Чтобы развить школьный спорт, нужно поднять престиж учителя физкультуры и значка ГТО

В Нурлатском районе прошло заседание совета преподавателей физической культуры.

22:56
В театре Камала представят премьеру спектакля «Исэнмесез» для слабовидящих

Премьерная постановка прошлого сезона режиссера Фарида Бикчантаева будет сопровождаться тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих зрителей.

22:44
Проблемы водохозяйственной отрасли обсудят на конгрессе «Чистая вода» в Казани

На Казанской ярмарке производители и поставщики представят оборудование и технологии для очистки воды.

22:24
Валентина Матвиенко предложила ввести налоговый режим для самозанятых по всей России с 2020 года
22:10
Казанцы представят Татарстан на международной парусной регате

Sevastopol International Cup проходит в Крыму с 3 по 6 октября.

21:40
Кровь на канвасе ринга и серия нокаутов: в Казани определились финалисты «Боев по правилам TNA 2019»

В отборочном этапе приняли участие спортсмены из семи стран мира.

21:32
В Нижнекамске кадеты на один день подменили учителей

Воспитанники кадетского корпуса сделали традиционный подарок педагогам на День учителя.

21:14
В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок автодороги Апастово – Тетюши

После ремонта на участке появились семь дорожных знаков и 33 сигнальных столбика.

20:56
Состязания по аэробике соберут в Казани более 350 спортсменов из разных регионов

Открытый чемпионат и первенство города состоятся в Центре бокса и настольного тенниса.

20:42
Диетолог рассказала о самом полезном и о самом вредном хлебе
20:26
Ведущая актриса Качаловского театра Елена Ряшина впервые представит свои рассказы о закулисье

Артистка ответит на вопросы своих поклонников и впервые прочтет написанные ей рассказы.

20:12
В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку
20:00
Казань примет фестиваль культуры и искусств Северного Кавказа

Провести мероприятие в столице Татарстана его организаторы предполагают в следующем году.

19:46
Марат Ахметов: Региональные СМИ близки к проблемам сельских жителей и помогают решать их

Заместитель Председателя Госсовета РТ вручил Гран-при победительнице XII всероссийского конкурса журналистов «Многоликая Россия».

19:34
Татарстанцы завоевали две «бронзы» на Кубке Президента РТ по самбо

Татарстанцы завоевали две «бронзы» на Кубке Президента РТ по самбо.

19:30
Айрат Зарипов: Благодаря журналистам народы России лучше узнают друг друга

В Казани завершился XII всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия».

19:13
Попросил друга отвезти сумки с вещами к теще: шокирующие подробности убийства в Челнах

Суд отправил подозреваемого в жестоком убийстве приятеля под арест на два месяца.

19:06
Пестречинский фестиваль вышел в финал национальной премии Russian Event Awards 2019

Планируется, что в следующем году, когда страна будет отмечать 75-летие Победы, фестиваль «Военные игры “Элбэдэн”» станет еще масштабнее.

18:56
Врачи Израиля проконсультировали коллег из Казани по лечению миеломы у жителей РТ

Специалисты казанской больницы № 16 на стажировке научились новым методикам лечения опухоли кровеносной системы.

18:48
Салимгараев о «Многоликой России»: В стране не осталось регионов, откуда бы не приезжали участники

В Казани проходит награждение победителей крупнейшего в стране журналистского конкурса.

18:35
«Мне мстят за жалобу»: обвиняемый в избиении осужденного сотрудник ИК №18 настаивает, что не виноват

Оперативникам исправительной колонии № 18 было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

18:26
Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
18:12
Клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» сыграет в Ульяновске на Кубок «Волга-Спорт-Арены»

Игры турнира пройдут с 10 по 13 октября.

18:00
Экоцентр Казани: «Родители просят отговорить заводить собаку, а мы увлекаем экологией»

«Поставщики юннатов» рассказали о том, как привить любовь к природе и удовлетворить любознательность школьников.

17:48
В Казани татарстанским журналистам рассказали, как бороться за аудиторию

Семинар был организован в ходе проведения XII всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия».

События