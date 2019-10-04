В Казани стартовал Слет молодежных клубов РГО

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Сегодня в столице Татарстана, в Музее истории Казанского университета, прошла церемония открытия Слета молодежных клубов Российского географического общества, сообщает пресс-служба КФУ.

«Очень рад вас видеть в стенах, которые пропитаны историей авантюризма, историей приключений, историей науки. Самое главное, что вы можете сделать на слете, — связать все свои региональные проекты в один большой, межрегиональный», — отметил председатель регионального отделения РГО в РТ Дмитрий Шиллер.

После официальной церемонии участники посмотрели документальный фильм «Антарктида 100», авторами которого являются представители географического общества.

Форум проходит с 3 по 9 октября. Его главной темой станет историко-культурное и природное наследие российских регионов в молодежных проектах. В программу слета входят различные круглые столы, семинары и лекции, дискуссии и деловые игры.

Участники смогут посетить Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник, остров-град Свияжск, дендрарий и прогуляться по столице РТ.

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