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Татар-информ

4 октября 2019, 22:56

Культура

В театре Камала представят премьеру спектакля «Исэнмесез» для слабовидящих

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Культура

В театре Камала представят премьеру спектакля «Исэнмесез» для слабовидящих

Премьерная постановка прошлого сезона режиссера Фарида Бикчантаева будет сопровождаться тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих зрителей.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). 5 октября в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала состоится тифлопремьера спектакля «Исэнмесез» («Живы ли вы?»). Об этом сообщает пресс-служба Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.

Премьерная постановка прошлого сезона режиссера Фарида Бикчантаева по пьесе Мансура Гилязова будет сопровождаться тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих зрителей. Событие состоится в рамках программы «Особый взгляд».

Во время спектакля голос тифлокоментатора передается незрячим посетителям через наушники, благодаря чему люди смогут понять, что происходит на сцене без необходимости видеть картинку.

«Эмоции персонажей, описание немых сцен, сценографии, внешнего вида актеров, поведения главных героев — все это позволяет незрячему человеку в полной мере насладиться спектаклем», – отмечает координатор направления «Тифлокомментирование в театрах России» Гелюся Закирова.

Данный спектакль, сделанный в подобном формате в Камаловском театре, стал вторым по счету. Ранее с тифлокомментированием представили спектакль «Килмешэк».

Данное направление реализуется благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в 27 регионах России.

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