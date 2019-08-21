Кровь на канвасе ринга и серия нокаутов: в Казани определились финалисты «Боев по правилам TNA 2019»

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Сегодня в казанском ледовом дворце «Татнефть Арена» прошли бои за выход в финальную стадию чемпионата мира «Бои по правилам TNA 2019». Спортсмены из России, Китая, Беларуси, Румынии, Армении, Албании и Узбекистана сошлись на ринге за право участвовать в финале престижного турнира.

Уже традиционно вечер открыла встреча бойцов легкой весовой категории — китайский файтер Мяо Вей против Ивана Кондратьева из России. Кондратьев в этом непростом поединке выиграл в результате технического нокаута, тем самым став первым финалистом мирового чемпионата.

Бои весовой категории до 80 кг стартовали с дуэли Дмитрия Баранова (Беларусь) и Шарабутдина Магомедова (Россия). Российско-белорусское противостояние получилось интересным и по накалу эмоций, и по техническим наработкам бойцов. И только в дополнительном четвертом раунде бойцовская фортуна и бригада судей оказались на стороне россиянина.

В первом поединке тяжелого дивизиона сошлись Франческо Ксайя (Албания) и Матье Конголо (Бельгия). Бельгиец, заменивший на коротком уведомлении сломавшего руку Егиша Егоряна, уже на первой минуте раунда отправляет ударом ноги в голову Франческо в нокдаун. Ксайя быстро реваншировался и во второй трехминутке провел две эффективнейшие комбинации, после которых уже мощный бельгиец повис на канатах и отказался продолжать поединок, уступая место в финале своему сопернику.

Самым ожидаемым противостоянием вечера стал бой представителя татарстанской школы кикбоксинга Ильи Соколова с Жорой Акопяном (Армения). Высокая мотивация Ильи Соколова, который принимает бой на своей земле при колоссальной поддержке зрителей, и опыт помноженный на отличную техническую подготовку Жоры Акопяна делали этот поединок главным событием полуфинала. Татарстанец сделал все для победного завершения этого четырехраундового боя, но финал несомненно был за армянским бойцом. Решением судей Жора Акопян становится победителем схватки и еще одним участником финала.

В следующем поединке средневесового дивизиона произошла сенсация. Двукратный обладатель чемпионского пояса турнира Шер Мамазулунов (Узбекистан) решением судей проигрывает новичку чемпионата — россиянину Мусе Султаеву.

Завершал отборочный этап бой весовой категории свыше 80 кг между Клаудио Истрате (Румыния/ Италия) и Петром Романкевичем (Беларусь). Петр настолько динамично начал поединок, что уже к концу первого временного отрезка Истрате с трудом опирался на отбитую левую ногу. А в середине второго раунда Клаудио поднял руку вверх, прося о прекращении поединка. Рефери в ринге фиксирует победу нокаутом Петра Романкевича и белорус занимает свое место в файткарде финала.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.