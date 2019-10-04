Казанцы представят Татарстан на международной парусной регате

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Воспитанники казанского яхт-клуба в составе экипажа команды Alga Tatarstan представят республику на международной парусной регате Sevastopol International Cup. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Ставшие членами команды Вадим Трофимов, Роман Медведев, Юрий Божедомов, Борис Петухов и Михаил Индейкин – неоднократные призеры и победители всероссийских и международных турниров по парусному спорту.

Регата проходит у берегов Крыма с 3 по 6 октября, она является частью морского фестиваля «Парусная неделя Севастополя». Всего состязаться друг с другом будут до 27 экипажей со всего мира.

Предусмотрены соревнования в формате «гонок с пересадками» на яхтах международного класса J/70. «5 и 6 октября гонки будут транслироваться в прямом эфире», – отметили в пресс-службе мэрии.

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