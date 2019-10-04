В Нижнекамске кадеты на один день подменили учителей

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Нижнекамские кадеты сделали традиционный подарок своим наставникам в честь Дня учителя, освободив их от работы, передает «НТР 24».

Так, в качестве учителя истории выступил кадет Раиль Ахатов. Предмет он знает очень хорошо – рассказывает без шпаргалок и конспектов. Юный учитель быстро завоевал доверие подопечных, хотя ему всего 16 лет и он учится в 10-м классе.

Раиль попробовал себя в роли учителя впервые, поэтому к уроку он готовился особенно тщательно, чтобы не подвести своего педагога.

Кто-то в этот день стал преподавателем, а кто-то – медиком или командиром взвода. Свое кресло уступил и директор кадетского корпуса. На этой должности попробовал себя кадет Вадим Петров.

Директор Татарстанского кадетского корпуса ПФО имени Героя СССР Гани Сафиуллина Ирина Плаксина заметила, что ребята подошли ко всему очень ответственно.

Замена педагогического состава не нарушила учебный процесс и дисциплину в классах. Новоиспеченным преподавателям интересно было попробовать себя в новой роли и понять своих наставников. А учителя с удовольствием отдохнули, хотя им и пришлось приглядывать за своей заменой.

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