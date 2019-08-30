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Татар-информ

4 октября 2019, 20:56

ОбществоСпорт

Состязания по аэробике соберут в Казани более 350 спортсменов из разных регионов

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ОбществоСпорт

Состязания по аэробике соберут в Казани более 350 спортсменов из разных регионов

Фото: архив

Открытый чемпионат и первенство города состоятся в Центре бокса и настольного тенниса.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Открытый чемпионат и первенство Казани по спортивной аэробике соберут в столице Татарстана более 350 юных спортсменов из разных регионов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Соревнования пройдут завтра, 5 октября, в Центре бокса и настольного тенниса. Помимо татарстанцев, среди состязающихся будут представители Московской, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей, республик Карелия и Чувашия, а также города Оренбурга.

Церемония открытия состязаний предусматривает проведение торжественного парада. Она должна начаться в полдень. «Оценивать спортсменов будут две судейские бригады», – уточнили в городском Комитете физической культуры и спорта. 

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