Казань примет фестиваль культуры и искусств Северного Кавказа

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В 2020 году организаторы фестиваля «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» намерены провести его в Казани. Об этом на пресс-конференции в Петербурге рассказал журналистам директор Департамента административной и кадровой работы Министерства РФ по делам Северного Кавказа Денис Петров, передает ТАСС.

«Главная задумка – чтобы жители городов России познакомились с Северным Кавказом. [Ранее] Москва, завтра – Санкт-Петербург, если все будет нормально, в следующем году – Казань, и будем двигаться дальше по России», – объяснил он логику перемещения фестиваля по стране.

Кроме того, в число городов, которые также могут стать площадками проведения фестиваля в ближайшие годы, входит Калининград, добавил Петров.

Фестиваль включает два этапа, в ходе отборочного тура участники, которыми могут стать совершеннолетние уроженцы Северного Кавказа, присылают свои работы в виде видеороликов. Предусмотрены такие номинации, как хореография, вокальное искусство, музыкальное исполнительское искусство, художественное слово и фотография. Победителей в ходе голосования определяют интернет-пользователи.

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