Марат Ахметов: Региональные СМИ близки к проблемам сельских жителей и помогают решать их

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Региональные средства массовой информации своей работой помогают сельским жителям в решении их проблем. Об этом на закрытии XII всероссийского конкурса журналистов «Многоликая Россия» в Казани заявил заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов.

«У меня очень трепетное отношение к журналистской деятельности, и я бы искренне хотел поблагодарить вас от имени [Председателя Государственного Совета РТ] Фарида Мухаметшина. Конечно, у каждого из вас разные возможности – и технические, и профессиональные, не говоря уже о сравнении с федеральными СМИ. Но вы близки к людям, которые живут на селе, вы близки к их проблемам и чаяниям. И вам вместе с сельским населением удается решать его проблемы», – подчеркнул Марат Ахметов.

Зампред Госсовета Татарстана добавил также, что региональные СМИ всегда оказываются рядом с людьми, живущими в сельской местности. «Вы для них и психологи, и советники, и юристы, и искатели правды. И это взаимодействие с обществом позволяет сохранить высокий нрав. Я хочу сказать: “Творите и дальше и будьте дальше верны своей судьбе”», – сказал Ахметов.

После этого он вручил Гран-при конкурса Назире Алиевой из Дагестана, одержавшей победу с телепроектом «Возвращение». Его создатели поместили десять девушек в условия дореволюционного Дагестана. Это было первое подобное реалити-шоу в северокавказской республике.

В этом году обладатель Гран-при конкурса «Многоликая Россия» получает приз в размере 500 тыс. рублей. В целом призовой фонд равняется 1 млн 820 тыс. рублей.

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