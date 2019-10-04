Татарстанцы завоевали две «бронзы» на Кубке Президента РТ по самбо

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Спортсмены из Татарстана завоевали две бронзовые награды в первый день Кубка Президента РТ по самбо, который проходит в казанском Дворце единоборств «Ак Барс». Об этом рассказал начальник отдела развития спорта высших достижений Минспорта республики Раиф Вафин.

«Мероприятие проводится у нас уже в третий раз, участие в нем принимают 18 стран. От Татарстана участвуют 14 спортсменов, двое из них уже завоевали “бронзу“. Надеемся, что в последующие дни наши спортсмены еще покажут, на что способны», – отметил Вафин.

Кроме того, представитель Министерства спорта Татарстана поделился ожиданиями от турнира: «Мы не можем предугадать результат, ведь это единоборства, и итог может сложиться по-разному. Но мы желаем победы нашим спортсменам».

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