Зарипов: Благодаря работе журналистов народы России лучше узнают друг друга

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В Казани депутат Государственного Совета Татарстана Айрат Зарипов поблагодарил и наградил лучших журналистов – победителей XII всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия».

«Я считаю, что это замечательный конкурс. Хорошо, что в нашей стране есть такие события. Потому что благодаря работе журналистов мы лучше узнаем друг друга. Россия – родина для всех народов, которые тут живут. Благодаря труду журналистов мы лучше узнаем и лучше понимаем друг друга, и это замечательно», – подчеркнул председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

В 2019 году на участие в конкурсе «Многоликая Россия» поступила 201 заявка. Журналисты из 56 регионов страны представили в общей сложности 1234 работы.

Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия» проходит в Татарстане каждый год – в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2021 годы». Его учредителем и организатором является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям при содействии Федерального агентства по делам национальностей.

Призовой фонд конкурса в текущем году равняется 1 млн 820 тыс. рублей, 500 тыс. из которых приходятся на Гран-при.

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