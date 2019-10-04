Врачи Израиля проконсультировали коллег из Казани по лечению миеломы у жителей РТ

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Врачи Израиля проконсультировали коллег из казанской городской больницы № 16 по лечению миеломы у жителей столицы РТ. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала онкогематолог клиники.

На днях два казанских специалиста вернулись со стажировки в клинике «Рамбам» – крупнейшем медучреждении северного региона Израиля. Они обучались новым методикам лечения и диагностики множественной миеломы – опухоли кроветворной системы.





Заболевание чаще возникает у людей старше 60 лет, но встречаются случаи, когда болезнь поражает людей и в более молодом возрасте. Множественная миелома считается неизлечимой, но она контролируется медикаментами. Таким образом человек долгое время живет с заболеванием, которое его не беспокоит.



«Мы узнали о новейших, самых современных подходах в диагностике и лечении множественной миеломы. С собой в Израиль для обсуждения со специалистами клиники “Рамбам“ мы привезли наши наиболее сложные клинические случаи. После разбора и анализа получили рекомендации по дальнейшей тактике терапии для них», – объяснила онкогематолог больницы № 16 Диляра Биктимирова.

«Нас очень заинтересовал их опыт в организации амбулаторного приема, дневного и круглосуточного стационаров. Надеемся на применение полученных знаний на практике и расширение наших возможностей», – резюмировала казанский врач.

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