Салимгараев о «Многоликой России»: В стране не осталось регионов, откуда бы не приезжали участники

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). За 12 лет проведения всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия» в стране, скорее всего, не осталось регионов, представители которых ни разу бы не приняли в нем участия. Об этом заявил руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на церемонии награждении победителей конкурса.

«Уже 12-й год мы проводим этот конкурс, и, наверное, нет регионов, откуда бы не приезжали сюда участники, не представляли свои работы. Мы все вместе радуемся их победам», – подчеркнул он.

И отметил, что подводить итоги «Многоликой России» – огромная ответственность и в то же время очень увлекательная работа. «Нас по-прежнему радуют коллеги с Севера своими жаркими сюжетами, а коллеги с Кавказа – непревзойденным юмором. Нам интересно, и мы увлеченно делаем эту работу», – заключил Айдар Салимгараев.

Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия» по традиции ежегодно проходит в Татарстане – в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2021 годы». Его учредителем и организатором является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям при содействии Федерального агентства по делам национальностей.

В 2019 году на участие в конкурсе «Многоликая Россия» поступила 201 заявка. Журналисты из 56 регионов страны представили в общей сложности 1234 работы. Призовой фонд на этот раз равняется 1 млн 820 тыс. рублей, причем 500 тыс. из них приходятся на Гран-при.

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