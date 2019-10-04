Попросил друга отвезти сумки с вещами к теще: шокирующие подробности убийства в Челнах

(Набережные Челны, 4 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах суд арестовал мужчину, который отрезал голову приятелю, после чего расчленил его, положил части тела в сумки и выбросил в реку. В совершении преступления подозревается 53-летний сотрудник предприятия «Ак барс металл» Талгат Абдракипов.

По данным следствия, Абдракипов был одноклассником своей жертвы – 53-летнего жителя поселка Сидоровка Рустэма Попова. 27 сентября давние приятели договорились встретиться. Попов поехал к нему на такси и пропал.

Через несколько дней в Челнах под мостом через реку Шильна была обнаружена страшная находка – отрезанная человеческая голова. Спустя несколько часов водолазы подняли со дна водоема сумку, в которой лежали остальные части тела. Убитым оказался пропавший Попов.

Предполагаемого убийцу задержали в этот же день. Во многом благодаря показаниям свидетелей. Как установило следствие, в ночь на 28 сентября Абдракипов позвонил знакомому и попросил помочь ему перевезти вещи к теще. Загрузив в багажник авто большую хозяйственную сумку, Абдракипов попросил отвезти его к реке. Выйдя из автомобиля, он взял с собой сумку и ушел под мост. То же самое он проделал в другом месте.

После задержания Абдракипов частично признал вину. На допросе он рассказал, что ссора с Поповым произошла во время застолья. В какой-то момент гость ударил Абдракипова по голове, тот в ответ схватил нож и ударил в грудь оппоненту.

«Это была самооборона», – сказал он сегодня в суде.

Когда Талгат понял, что приятель уже не дышит, выбежал на улице покурить. Там пришла в голову идея расчленить труп и спрятать его за городом.

В суде также выяснилось, что Абдракипов разведен, у него есть 13-летняя дочь. Также установлено, что у Абдракипова есть погашенная судимость, которую он получил за нападение на полицейского. Еще пять раз он попадал в поле зрения правоохранителей за угрозу убийством.

Отметим, что обвиняемый не стал возражать против заключения под стражу. Как объяснил суду его адвокат Евгений Котов, его подопечный осознает тяжесть преступления.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что подозреваемый в жестоком убийстве 53-летнего челнинца Талгат Адрагипов отправлен в СИЗО до 2 декабря.



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