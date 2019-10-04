Экоцентр Казани: «Родители просят отговорить заводить собаку, а мы увлекаем экологией»

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Чаще всего в Городской детский эколого-биологический центр Казани родители приводят детей, чтобы отговорить заводить домашнего питомца. Такое неожиданное заявление сделала сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной возрождению движения юных натуралистов в регионе, заместитель директора центра Лилия Арсланова.

«Приходят с такими пожеланиями, что, мол, ребенок хочет завести собаку, помогите его отговорить. Но мы этого не делаем. У нас есть зоологическая база с экзотическими животными (и собаки у нас тоже есть, пони…), и мы, наоборот, приобщаем детей к природе. Они, приходя к нам, ухаживают за ними, кормят – получают от этого удовольствие. И родители довольны, и дети – и покупать никого не приходится, и дети, приходя к нам два раза в неделю, получают свою массу эндорфинов (эндорфины – гормоны счастья и удовольствия – прим. Т-и)», – рассказала спикер о возможностях центра, в советские времена называвшегося станцией юных натуралистов.

Всего в Городском детском эколого-биологическом центре Казани занимаются 1672 ребенка. Как признала Арсланова, деятельность центра, основанного в 1984 году как станция юннатов, за эти годы практически не изменилась. Всех обучающихся и сегодня уверенно можно называть юннатами.

«Нам поменяли название, а основная наша работа – экологическое просвещение, экологическое образование и воспитание детей и молодежи – так и осталась. Мы находимся на Космонавтов, 57, это очень близко к Советской площади, и берем детей с шести лет и до 11-го класса. Занятия бесплатны. У нас всего пять отделов. Ботанический занимается изучением сортовых видов сельскохозяйственных культур: дети высаживают, сравнивают условия прорастания и так далее. Изучают, например, деревья: как оседает пыль на них – это оценка окружающей среды и деревьев как ее индикаторов. Животных изучают, ухаживая, наблюдая за конкретным видом, помещая в разные условия», – привела примеры Лилия Арсланова.

Она также подчеркнула, что сразу за невзрачным на первый взгляд входом в Городской детский эколого-биологический центр Казани начинается дендрарий, где собрано более 700 различных видов растений средней полосы России. Кроме того, на двух гектарах центра размещены две оранжереи с экзотическими растениями, зоологическая база, где представлены более 30 видов животных – пресмыкающиеся, млекопитающие, грызуны…

«Все это учебная база для наших обучающихся, которую мы используем при занятиях с детьми, при написании с ними научно-исследовательских работ. Детям очень нравится – они приходят к нам заниматься с живыми объектами, не просто теоретические знания получать. Летом у нас проходит школа юного эколога, когда мы выезжаем и на другие территории. Все, что поймается в сачок, обследуем и отпускаем, конечно же, на свободу, так как мы юннаты», – пояснила представитель центра.

Возродить движение юннатов (юных натуралистов) – инициатива Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Об этом на пресс-конференции сегодня напомнил начальник Управления информационных систем и экологического просвещения республиканского ведомства Дамир Валиуллин. В Набережных Челнах 25-26 октября соберется III Республиканский слет юннатов, участниками которого станут любители и исследователи природы, чьи проекты жюри признает победителями в нескольких объявленных ведомством конкурсах.

«Пока ребенок маленький, он очень интересующийся сам по себе. Интересуется он абсолютно всем и природой не может не интересоваться: почему листья опадают, почему дождик идет...Спасибо Министерству экологии за то, что дали нам возможность присоединиться к проекту, потому что мы являемся поставщиком юных натуралистов на сегодняшний день. Дети к нам ходят с огромным удовольствием, вживую знакомятся с природой, получают те знания, которые в школе они получают лишь теоретически», – резюмировала заместитель директора Городского детского эколого-биологического центра Казани.

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