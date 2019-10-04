WORLDSKILLS - 2019

Оксана Романова

4 октября 2019, 18:00

ОбществоЗдоровье и среда

Экоцентр Казани: «Родители просят отговорить заводить собаку, а мы увлекаем экологией»

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

Экоцентр Казани: «Родители просят отговорить заводить собаку, а мы увлекаем экологией»

Фото: Султан Исхаков

«Поставщики юннатов» рассказали о том, как привить любовь к природе и удовлетворить любознательность школьников.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Чаще всего в Городской детский эколого-биологический центр Казани родители приводят детей, чтобы отговорить заводить домашнего питомца. Такое неожиданное заявление сделала сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной возрождению движения юных натуралистов в регионе, заместитель директора центра Лилия Арсланова.

«Приходят с такими пожеланиями, что, мол, ребенок хочет завести собаку, помогите его отговорить. Но мы этого не делаем. У нас есть зоологическая база с экзотическими животными (и собаки у нас тоже есть, пони…), и мы, наоборот, приобщаем детей к природе. Они, приходя к нам, ухаживают за ними, кормят – получают от этого удовольствие. И родители довольны, и дети – и покупать никого не приходится, и дети, приходя к нам два раза в неделю, получают свою массу эндорфинов (эндорфины – гормоны счастья и удовольствия – прим. Т-и)», – рассказала спикер о возможностях центра, в советские времена называвшегося станцией юных натуралистов.

Всего в Городском детском эколого-биологическом центре Казани занимаются 1672 ребенка. Как признала Арсланова, деятельность центра, основанного в 1984 году как станция юннатов, за эти годы практически не изменилась. Всех обучающихся и сегодня уверенно можно называть юннатами.

«Нам поменяли название, а основная наша работа – экологическое просвещение, экологическое образование и воспитание детей и молодежи – так и осталась. Мы находимся на Космонавтов, 57, это очень близко к Советской площади, и берем детей с шести лет и до 11-го класса. Занятия бесплатны. У нас всего пять отделов. Ботанический занимается изучением сортовых видов сельскохозяйственных культур: дети высаживают, сравнивают условия прорастания и так далее. Изучают, например, деревья: как оседает пыль на них – это оценка окружающей среды и деревьев как ее индикаторов. Животных изучают, ухаживая, наблюдая за конкретным видом, помещая в разные условия», – привела примеры Лилия Арсланова.

Она также подчеркнула, что сразу за невзрачным на первый взгляд входом в Городской детский эколого-биологический центр Казани начинается дендрарий, где собрано более 700 различных видов растений средней полосы России. Кроме того, на двух гектарах центра размещены две оранжереи с экзотическими растениями, зоологическая база, где представлены более 30 видов животных – пресмыкающиеся, млекопитающие, грызуны…

«Все это учебная база для наших обучающихся, которую мы используем при занятиях с детьми, при написании с ними научно-исследовательских работ. Детям очень нравится – они приходят к нам заниматься с живыми объектами, не просто теоретические знания получать. Летом у нас проходит школа юного эколога, когда мы выезжаем и на другие территории. Все, что поймается в сачок, обследуем и отпускаем, конечно же, на свободу, так как мы юннаты», – пояснила представитель центра.

Возродить движение юннатов (юных натуралистов) – инициатива Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Об этом на пресс-конференции сегодня напомнил начальник Управления информационных систем и экологического просвещения республиканского ведомства Дамир Валиуллин. В Набережных Челнах 25-26 октября соберется III Республиканский слет юннатов, участниками которого станут любители и исследователи природы, чьи проекты жюри признает победителями в нескольких объявленных ведомством конкурсах.

«Пока ребенок маленький, он очень интересующийся сам по себе. Интересуется он абсолютно всем и природой не может не интересоваться: почему листья опадают, почему дождик идет...Спасибо Министерству экологии за то, что дали нам возможность присоединиться к проекту, потому что мы являемся поставщиком юных натуралистов на сегодняшний день. Дети к нам ходят с огромным удовольствием, вживую знакомятся с природой, получают те знания, которые в школе они получают лишь теоретически», – резюмировала заместитель директора Городского детского эколого-биологического центра Казани. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани татарстанским журналистам рассказали, как бороться за аудиторию
Новости дня
18:35
«Мне мстят за жалобу»: обвиняемый в избиении осужденного сотрудник ИК №18 настаивает, что не виноват

Оперативникам исправительной колонии № 18 было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

18:26
Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
18:12
Клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» сыграет в Ульяновске на Кубок «Волга-Спорт-Арены»

Игры турнира пройдут с 10 по 13 октября.

18:00
Экоцентр Казани: «Родители просят отговорить заводить собаку, а мы увлекаем экологией»

«Поставщики юннатов» рассказали о том, как привить любовь к природе и удовлетворить любознательность школьников.

17:48
В Казани татарстанским журналистам рассказали, как бороться за аудиторию

Семинар был организован в ходе проведения XII всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия».

17:41
Исполком Казани обвиняет директора стройфирмы в том, что тот «наварился» на реконструкции кладбища

По версии следствия, глава компании завысил стоимость выполненных работ, а разницу присвоил.

17:32
В Казанском Кремле запустят квест для школьников «Обретение Казанской иконы Божией Матери»

Участникам квеста предложат найти почитаемую икону Русского Православия в музее истории Благовещенского собора.

17:22
Победители конкурса «Многоликая Россия» отметили необходимость проведения подобных событий

XII всероссийский конкурс журналистов «Многоликая Россия» завершается в Казани.

17:08
В трех районах Казани вновь на время отключат электричество

Причиной отключения света станет плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

16:50
Волейболисты «Зенита-Казани» поздравили педагогов казанского лицея № 35 с Днем учителя

Михайлов и Кротков подарили преподавателям сертификат на 100 билетов на первую домашнюю игру сезона.

16:47
Алексей Песошин провел совещание по вопросу готовности РТ к переходу на цифровое телевидение

Аналоговое телевещание федеральных телеканалов будет отключено в Татарстане и еще 20 регионах России 14 октября.

16:31
Полузащитник казанского «Рубина» Павел Могилевец получил вызов в сборную России по футболу

Спортсмен может принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы-2020.

16:23
Полях угрожал ее семье: суд выслушал свидетелей по делу о пропавших миллионах банка «Открытие»

Экс-кассир филиала банка рассказала суду, как Олег Полях угрожал Степановой, чтобы та меняла настоящие купюры на билеты банка приколов.

16:20
Минниханов: Татарстану нужно расширять сегмент иностранного туризма

По словам Президента РТ, сейчас гости из-за рубежа составляют 19% от общего числа посещающих республику туристов.

16:16
Холодный атмосферный фронт придет в Татарстан

Похолодание на территории республики начнется со вторника, 8 октября.

16:14
Ростуризм пообещал продвинуть туристический маршрут «Великий Волжский путь» на международный рынок

Глава федерального агентства по туризму поблагодарила Татарстан, который инициировал этот проект.

16:07
Замдиректор стройфирмы в Альметьевске требовал с подрядчика откаты за подписи о выполненных работах

За три месяца компания-субподрядчик перевела «вымогателям» более 1 млн рублей.

16:05
Глава туристического комитета Госдумы отметил потенциал промышленного туризма в РТ

Михаил Дегтярев назвал четыре перспективные сферы для развития туризма в Татарстане.

15:56
Минниханов: Доля туризма в валовом продукте должна вырасти до 10%

Президент РТ обозначил ориентир для развития туристической отрасли регионов ПФО.

15:51
Игорь Комаров: Вижу регионы ПФО лидерами в развитии туризма в России

Приволжский федеральный округ обладает серьезным потенциалом в развитии туристической отрасли, заявил полпред Президента РФ.

15:46
Первый этап проекта по ранней профориентации школьников «Билет в будущее» поддержали 36 регионов РФ

Проект был инициирован Владимиром Путиным в прошлом году.

15:35
Отрезавший голову приятелю челнинец уже привлекался за нападение на полицейского и угрозу убийством

По словам подозреваемого, умысла убивать приятеля у него не было.

15:26
Для Института филологии КФУ впервые закупят мультимедийное оборудование

Всего на техническое оснащение 19 помещений института потратят около 30 млн рублей.

15:10
Стартовал прием заявок на участие в VIII специализированной аграрной выставке в Крыму

Выставка станет уникальной возможностью общения с компетентными специалистами и налаживания новых деловых контактов в сельскохозяйственной сфере.

15:00
ВСК поднялась на 11 позиций в рейтинге RAEX-600

Объем реализации услуг страхового дома по итогам 2018 года составил 95,4 млрд рублей, увеличившись более чем на 26%.

События