В Казани татарстанским журналистам рассказали, как бороться за аудиторию

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Сегодня журналистам со всего Татарстана рассказали о новых тенденциях в СМИ и о том, как бороться за аудиторию. Семинар провел шеф-редактор сайта «Аргументы и Факты» Владимир Шушкин.

«Очень важно собирать различных журналистов на такие мероприятия. Сейчас журналистам живется тяжело, нужно прикладывать все больше усилий, чтобы бороться за аудиторию», – констатировал спикер.

Всего слушателями семинара стали более 170 человек. Мероприятие собрало как редакторов татарстанских изданий, так и представителей пресс-служб. Оно стало одним из событий, организованных в ходе проведения XII всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия».

Участники семинара обсудили работу в социальных сетях и редакционные форматы, рассмотрели тренды современной журналистики.

Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия» по традиции ежегодно проходит в Татарстане. Его учредителем и организатором является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям при содействии Федерального агентства по делам национальностей.

В 2019 году на участие в конкурсе «Многоликая Россия» поступила 201 заявка по сравнению со 189 в 2018-м и 1234 работы по сравнению с 1392. На этот раз на нем оказались представлены 56 регионов страны по сравнению с 49 в прошлом году. Призовой фонд в 2019 году равняется 1 млн 820 тыс. рублей, причем 500 тыс. из них приходятся на Гран-при.

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