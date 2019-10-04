Проблемы водохозяйственной отрасли обсудят на конгрессе «Чистая вода» в Казани

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). X международная специализированная выставка и конгресс «Чистая вода. Казань» пройдут в столице Татарстана на территории Казанской ярмарки с 17 по 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Участники мероприятия обсудят вопросы рационального и эффективного использования водных ресурсов, коммунального и промышленного водоснабжения, а также качества питьевой воды. Организаторами выставки и конгресса выступают Минстрой РТ, Минэкологии РТ при поддержке Правительства республики, Федерального агентства водных ресурсов и ФГБУ “Средволгаводхоз“», – сказано в сообщении.

В рамках конгресса пройдет круглый стол «Волга – символ России», будут организованы бизнес-встречи с главными инженерами, технологами и экологами предприятий водохозяйственного комплекса. Участники события затронут в том числе вопросы охраны и развития водохозяйственной отрасли, водных объектов, защиты от негативного воздействия коммунального и промышленного водоснабжения.

На выставке производители и поставщики представят оборудование и технологии для очистки воды, инженерных сетей и гидротехнических сооружений.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.