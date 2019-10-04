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Татар-информ

4 октября 2019, 19:06

Общество

Пестречинский фестиваль вышел в финал национальной премии Russian Event Awards 2019

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Общество

Пестречинский фестиваль вышел в финал национальной премии Russian Event Awards 2019

Фото: пресс служба Исполкома Пестречинского района

Планируется, что в следующем году, когда страна будет отмечать 75-летие Победы, фестиваль «Военные игры “Элбэдэн”» станет еще масштабнее.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Событийный фестиваль «Военные игры "Элбэдэн"», который прошел 22 июня в Пестречинском районе Татарстана, вышел в окружной финал национальной премии Russian Event Awards Уральского и Приволжского федеральных округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пестречинского района РТ.

Этим летом на родине легендарного защитника Брестской крепости, Героя Советского Союза Петра Гаврилова в селе Альвидино Пестречинского района состоялась реконструкция нападения немецких солдат на Брестскую крепость, а также инсценировка боя за Восточный форт крепости под руководством майора Гаврилова. В общей сложности мероприятие посетили 8 тыс. гостей из 15 регионов России.

Фестиваль принял участие в конкурсе национальной премии Russian Event Awards Уральского и Приволжского федеральных округов. Организатор фестиваля «Военные игры "Элбэдэн"» Наиля Тазиева отметила, что сегодня Russian Event Awards является одной из крупнейших площадок по обмену опытом.

«Это прямой контакт с профессионалами отрасли, которые реально помогают в развитии событий», – подчеркнула организатор фестиваля.

Планируется, что в следующем году, когда страна будет отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне, фестиваль «Военные игры "Элбэдэн"» станет еще масштабнее. Организаторы работают над созданием нового контента площадок фестиваля, а также над привлечением дополнительных партнеров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что менделеевский этнофестиваль «Марийская Восьмерка» попал в окружной финал премии Russian Even Awards 2019.

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