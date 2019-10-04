«Мне мстят за жалобу»: обвиняемый в избиении осужденного сотрудник ИК №18 настаивает, что не виноват

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Сотрудник казанской колонии №18, которого обвиняют в избиении заключенного, настаивает на том, что не виноват. Приволжский районный суд Казани сегодня выслушал свидетелей по делу Ленара Гаязова.

По версии следствия, утром 1 августа 2018 года сотрудники колонии Ленар Гаязов и Андрей Семенов завели в помещение оперативного отдела осужденного Салавата Миндубаева и избили.

Согласно материалам дела, Миндубаева несколько раз ударили по спине чем-то похожим на деревянные шкатулки. После этого на теле мужчины были обнаружены характерные ссадины и кровоподтеки.

По словам бывшего фельдшера колонии, осмотрев заключенного, он сразу же доложил об инциденте руководству.

«Я осмотрел Миндубаева, на его теле действительно были видны ссадины и покраснения, не сказать, что они были серьезные. Думаю, его держали и одновременно наносили удары, а он пытался вырваться. Однако обратились ли эти покраснения в последующем в синяки, я уже не смог узнать, так как перевелся на другое место службы», – рассказал суду свидетель.

По словам бывшего заключенного той же колонии Михаила Васильева, Миндубаев в тот же день рассказал, что его били Гаязов и Семенов. Подробно объяснить суду, какие травмы тогда получил Миндубаев и что стало причиной избиения, свидетель не смог.

Он заметно нервничал и смутно припоминал события августа 2018-го.

«В августе 2018 года на телефон службы ОСБ поступило сообщение об избиении заключенного, причем конкретно были названы фамилии сотрудников колонии, которые в этом участвовали. В тот же день для проведения разбирательств в колонию выехала оперативная группа, как итог – началось следствие», – рассказал оперуполномоченный отдела собственной безопасности УФСИН по РТ Наиль Гильфанов.

У самого Ленара Гаязова иная версия случившегося. Он уже заявлял на прошлых заседаниях, что считает дело об избиении им заключенного сфабрикованным.

По словам Гаязова, в июле 2018-го он предотвратил попытку вывезти из колонии казенное имущество, именно поэтому впал в немилость руководства.

«Это однозначно месть, в какой-то момент я просто стал ненужным, так как знаю слишком много», – утверждает он.

Был, по словам Гаязова, и еще один момент – он обратился с жалобой в УФСИН по РТ на то, что ему не доплатили за исполнение обязанностей начальника оперативного отдела колонии. После этого в учреждение нагрянула проверка.

«Мне неоднократно предлагали уволиться добровольно, однако я предложения эти проигнорировал», – рассказал Газизов.

«Каркасы старых кроватей вывозили с целью последующей сдачи на металлолом. Сделано это было руками Миндубаева и Медвежова, которые на тот момент работали в гараже: один грузил, второй пытался вывезти, сопровождал их сотрудник колонии. Мы с Семеновым застали их в этот момент. Я попросил разъяснений у Медвежова, позже вызвал в отдел Миндубаева. Что касается последнего, то он и раньше считал себя блатным, отказывался выполнять какие-то требования, мог нахамить», – рассказал Гаязов.

Гаязов добавил, что Семенов оказался с ним на скамье подсудимых случайно. В момент, когда сам Гаязов требовал объяснений у Миндубаева, Семенов находился вместе с ним. Миндубаев, по словам Гязова, первым замахнулся и ударил его в глаз, ему пришлось заломить осужденному руку.

На момент оперативно-следственных мероприятий оба подсудимых отстранены от службы и находятся под домашним арестом.

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