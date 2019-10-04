Ведущая актриса Качаловского театра Елена Ряшина впервые представит свои рассказы о закулисье

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В рамках Года театра в России ведущая актриса Качаловского театра, заслуженная артистка Татарстана Елена Ряшина 7 октября проведет творческую встречу в Центральной библиотеке Казани. Об этом сообщает пресс-служба театра имени Качалова.





Елена Ряшина – выпускница Казанского театрального училища. Сейчас актрису можно увидеть на сцене Качаловского театра в роли Серафимы Корзухиной в пьесе «Бег» Михаила Булгакова, Агафьи Тихоновны в гоголевской «Женитьбе», Катарины в шекспировском «Укрощении строптивой» и Графини Розины в пьесе «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше.





Артистка ответит на вопросы своих поклонников и впервые представит свои рассказы, в которых описывает забавные случаи и жизнь за кулисами одного из старейших театров страны.

Начало вечера запланировано на 18 часов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.