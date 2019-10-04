Алексей Песошин провел совещание по вопросу готовности РТ к переходу на цифровое телевидение

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел совещание по вопросу готовности республики к переходу на цифровое эфирное телевещание. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи с подключением всех муниципалитетов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«С основным докладом выступил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин. Он сообщил, что сегодня 157 населенных пунктов Татарстана находятся вне зоны охвата цифрового телевидения», — говорится в сообщении.

В этих деревнях проживает 12 тыс. 360 домохозяйств, из них на «аналоге» — 286 домохозяйств, жителям которых следует подключиться к спутниковому телевидению или к IP TV. Аналоговое телевидение смотрят 22 тыс. 631 домохозяйство — это 1,5% от общего количества в республике.

По словам Айрата Хайруллина, в настоящее время на территории республики круглосуточно работает телефон горячей линии: 8-800-222-8-716, а также более 2,2 тыс. волонтеров помогают жителям настроить цифровую приставку.

Аналоговое телевещание федеральных телеканалов будет отключено в Татарстане и еще 20 регионах России 14 октября.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что подробную инструкцию по подключению цифрового ТВ можно прочитать на сайте «События».

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