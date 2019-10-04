WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

4 октября 2019, 16:50

Спорт

Волейболисты «Зенита-Казани» поздравили педагогов казанского лицея № 35 с Днем учителя

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Спорт

Волейболисты «Зенита-Казани» поздравили педагогов казанского лицея № 35 с Днем учителя

Фото: скриншот видео

Михайлов и Кротков подарили преподавателям сертификат на 100 билетов на первую домашнюю игру сезона.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Волейболисты «Зенита-Казани» доигровщик Максим Михайлов и либеро Валентин Кротков поздравили педагогов казанского лицея № 35 с Днем учителя. Сделать это пришлось на день раньше, так как завтра у сотрудников лицея выходной.

«Мы пришли вас поздравить. Да, это мы, честное слово, можете нас потрогать. Спасибо, что уделяете свое время, свою жизнь детям, посвящаете ее им. Потому что это наши цветы жизни», – сказал Кротков удивленным преподавателям.

Волейболисты подарили педагогам сертификат на 100 билетов на ближайшую игру команды для учителей и их семей – 2 ноября «Зенит» встретится с новоуренгойским «Факелом».

«Мероприятие прошло интересно, но особенно волейболистам обрадовались учителя физкультуры, а руководству лицея очень понравилась акция. В дальнейшем будем больше уделять времени подобным мероприятиям», – рассказали в пресс-службе команды.

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