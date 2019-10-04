Исполком Казани обвиняет директора стройфирмы в том, что тот «наварился» на реконструкции кладбища

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Вахитовском районном суде Казани рассматривают дело директора стройфирмы, который обманул исполком Казани на 4 млн рублей.

На скамье подсудимых – глава строительной фирмы «Ашил» Илдус Мударисов. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2015 году исполком Казани провел тендер на реконструкцию кладбища «Мирный». Торги выиграла строительная компания «Ашил», после чего с ней был заключен контракт на 25 млн рублей.

Мударисов решил воспользоваться такой возможностью и подзаработать – он завысил стоимость выполненных работ и разницу присвоил.

«В отчеты, которые предоставлялись в исполнительный комитет Казани, подсудимый вносил ложные сведения о выполненных работах, об оплате труда рабочих и о стоимости стройматериалов», – уточнили в пресс-службе Вахитовского суда.

Сам подсудимый свою вину не признает. Сегодня в суде Мударисову исполкомом города был предъявлен гражданский иск на возмещение ущерба.

Однако глава фирмы с иском категорически не согласен, более того, никакой ущерб возмещать он не собирается.

«Я все сделал в полном объеме. Как они заказывали, даже с лихвой. Да, есть некоторые расхождения по бумагам, но это не стоит того, чтобы возбуждать уголовное дело», – сказал Илдус Мударисов.

Мужчина добавил, что провел свою экспертизу, которая должна доказать, что он никого не обманывал и добросовестно выполнил работу.



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