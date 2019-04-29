Минниханов: Татарстану нужно расширять сегмент иностранного туризма

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстану предстоит активнее привлекать путешественников из-за рубежа, ведь сейчас на их долю приходится всего 19% от общего турпотока. Об этом рассказал Президент РТ Рустам Минниханов после заседания совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоре Комарове, которое прошло в Казанской ратуше.

«Нам надо расширить такие сегменты (они маржинальны), как иностранный туризм. Пока иностранных туристов только 19% от общего количества», – отметил Минниханов.

Увеличить турпоток можно за счет изменений на федеральном уровне – введения электронных виз и безвизового режима. А верующих мусульман может привлечь в Татарстан халяльный туризм.

«Халяльная медицина, халяльное образование – эти направления являются дополнительной нишей», – пояснил Президент РТ.

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