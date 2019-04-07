(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Полузащитник казанского «Рубина» Павел Могилевец получил вызов в сборную России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист может принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Кипра, подготовка к играм начнется 6 октября в Новогорске.

Также известно, что помимо Могилевца в сборную вызван полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. Пара хавбеков заменит в национальной команде травмированных Рифата Жемалетдинова и Романа Зобнина.

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