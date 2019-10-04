Глава туристического комитета Госдумы отметил потенциал промышленного туризма в РТ

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Татарстану следует обратить внимание на гастрономический, промышленный, промысловый и экологический туризм. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«В Татарстане очень много промышленных предприятий суперсовременных. Особенно это будет интересно для подростков, для семей с детьми», — отметил он.

Татарстан — один из лидеров туристического рынка России, продолжил собеседник агентства. Этому способствовало проведение в Казани крупных международных мероприятий.

«Очень большое внимание руководство региона уделяет воссозданию Свияжска и Болгара. Это две точки, которые являются магнитом для всех туристов. Плюс хорошее логистическое расположение, удобные водные пути, аэропорт», — добавил Дегтярев.

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