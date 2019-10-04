Минниханов: Доля туризма в валовом продукте должна вырасти до 10%

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Доля туризма в валовом продукте в перспективе должна вырасти до 10%. Такой ориентир обозначил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов после заседания совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

«10% валового продукта должно быть за счет туризма», — отметил он.

Напомним, что сегодня перспективы развития внутреннего туризма в Казани обсудили представители регионов ПФО. Делегаты обсудили будущее «Великого Волжского пути», «красного» туризма и другие вопросы.

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