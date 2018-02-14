Игорь Комаров: Вижу регионы ПФО лидерами в развитии туризма в России

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Регионы Приволжского федерального округа (ПФО) имеют серьезный и большой потенциал в развитии туризма. Об этом журналистам заявил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, который принял участие в совете по вопросу развития внутреннего и въездного туризма.

«Я вижу регионы ПФО лидерами по развитию туристической индустрии и надеюсь, что индустрия будет развиваться опережающими темпами. Для этого есть все основания», — отметил Комаров.

Он упомянул Татарстан с тремя объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Один из них я вчера посетил. Он оставляет самые приятные впечатления», — поделился мнением о визите в Болгар полпред Президента РФ в ПФО.

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