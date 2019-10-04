ВСК поднялась на 11 позиций в рейтинге RAEX-600

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Группа ВСК усилила свои позиции в RAEX-600 – рейтинге 600 крупнейших компаний России по объему реализации продукции, подготовленном рейтинговым агентством RAEX. За год компания поднялась в нем со 165-го на 154-е место.

Согласно методологии агентства, объем реализации ВСК по итогам 2018 года составил 95,4 млрд рублей, увеличившись более чем на 26%.

Совокупная выручка всех участников рейтинга достигла 1,44 трлн долларов. В рублях ее прирост составил 18,3%, что почти в два раза больше показателей прошлого года.

В качестве главного критерия при составлении рейтинга 600 крупнейших компаний России принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2018 году. Для страховых компаний используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу – сумма страховых премий по МСФО (за вычетом премий, переданных в перестрахование) и результата от инвестиционной деятельности (доходы за вычетом расходов).

Подробнее о рейтинге можно узнать по ссылке – https://raex-rr.com/country/RAEX-600/raex-600_rating_of_biggest_companies.

Страховой дом «ВСК» работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании включает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств.

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