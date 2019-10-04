Глава Ульяновской области: Регионам следует обратить внимание на наследие советской эпохи

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). О важности развития «красного» туризма и продвижения наследия советского времени в регионах Приволжского федерального округа сегодня заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове в Казанской ратуше.

«Все, что связано с наследием советского периода, – это, несомненно, недооцененный с точки зрения туристической деятельности продукт. Поэтому сегодня мы точно будем со своими коллегами из Правительства региона рассказывать, что мы могли бы предложить», – сказал он корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Красный маршрут» проходит по городам, связанным с жизнью Владимира Ульянова-Ленина, чей 150-летний юбилей будет отмечаться в следующем году, рассказала министр развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области Екатерина Сморода.

«Четыре региона «красного маршрута» – Ульяновск, Казань, Москва и Санкт-Петербург. Это очень важный союз, который обеспечит увеличение количества туристов в ближайшие несколько лет», – подчеркнула она.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», другое важное туристическое направление, которое будут развивать регионы ПФО, – это «Великий Волжский путь».

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