Полях угрожал ее семье: суд выслушал свидетелей по делу о пропавших миллионах банка «Открытие»

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Вахитовском районном суде Казани продолжается процесс по делу о хищении 220 млн рублей из банка «Открытие». Сегодня в суде были допрошены два свидетеля, которые рассказали о махинациях экс-главы филиала банка Олега Поляха и экс-кассира Натальи Степановой.

Первой допросили Гульнару Галиахметову. На тот момент, когда из денежного хранилища банка были похищены деньги, женщина работала кассиром.

На вопросы прокурора женщина отвечала еле слышно, у нее тряслись руки и было видно, что ей страшно. Но это не помешало рассказать суду, что ее экс-начальник давил на Степанову, требовал, чтобы она меняла настоящие купюры на билеты банка приколов.

«Он угрожал тем, что за ним стоят серьезные люди. Говорил, что она работу больше не найдет. Он угрожал ее семье и ребенку. Она была в истерике и просила меня, чтобы я никому не говорила», – рассказала свидетель.

Вторым допросили знакомого экс-главы филиала банка «Открытие» Олега Соколкина. Мужчина рассказал, что Полях несколько раз обращался к нему с просьбой обменять валюту. О том, что деньги оказались фальшивыми, Соколкин узнал, когда его вызвали на допрос.

«Полях говорил мне, что он как управляющий банком не может участвовать в валютных операциях. Я подумать не мог, что он способен на такое преступление. Я всегда считал его профессионалом», – заверил суд Олег Соколкин.

Деньги Полях передавал Соколкину либо в машине, либо у себя в кабинете. Как вспоминает мужчина, купюры были в вакуумных упаковках.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Вахитовском районном суде Казани началось рассмотрение дела о хищении 220 миллионов рублей из денежного хранилища филиала банка «Открытие».

На скамье подсудимых – экс-глава банка Олег Полях и бывший главный кассир Наталья Степанова. Их обвиняют в присвоении в особо крупном размере. Если их вина будет доказана, то им грозит до 10 лет лишения свободы каждому.



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