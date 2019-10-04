Из-за Казанского полумарафона в столице Татарстана перекроют ряд улиц

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Из-за проведения в воскресенье, 6 октября, Казанского полумарафона в столице Татарстана перекроют некоторые улицы. Об этом напоминает пресс-служба мэрии.

В частности, с 7 часов утра до полудня окажется ограничено движение в двух направлениях по улице Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до проспекта Фатыха Амирхана и от проспекта Фатыха Амирхана до пересечения с улицей Чистопольская) и по двум правым полосам движения по улице Чистопольская (от съезда с улицы Сибгата Хакима до съезда на улицу Чистопольская).

В это же время будет нельзя проехать по трем правым полосам движения по улице Чистопольская (от улицы Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Казань Арена»). Полностью окажется ограничено движение транспорта вокруг стадиона «Казань Арена».

С 7.30 и до 10.00 будет перекрыт проезд по проспекту Фатыха Амирхана в направлении от улицы Сибгата Хакима до моста Миллениум. Кроме того, окажется полностью приостановлено движение по самому мосту Миллениум – от улицы Сибгата Хакима до съезда на улицу Подлужная.

На час дольше, до 11.00, будет перекрыто движение по улицам Кремлевская дамба (по одной правой полосе в направлении от заезда с улицы Батурина на улицу Декабристов) и Декабристов (по одной правой полосе от улицы Кремлевская дамба до улицы Сибгата Хакима).

Кроме того, с 8 до 10 часов утра ограничат движение транспорта в двух направлениях по улице Подлужная – от съезда с моста Миллениум до дома № 17 по Подлужной (ЖК «Европейский»). С 8 до 11 часов перекроют проезд в двух направлениях по улице Батурина (от улицы Большая Красная до Кремлевской набережной) и по Кремлевской набережной (от улицы Батурина до Кировской дамбы).

Первый забег в ходе Казанского полумарафона, который завершит татарстанскую серию спортивных мероприятий Timerman, начнется в 8 часов у стадиона «Казань Арена». Участниками состязаний станут бегуны из различных регионов России. Помимо Татарстана, на соревнованиях будут представлены Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Башкортостан, Нижегородская и Свердловская области.

После того, как спортсмены преодолеют дистанции в 10 км и 21 км 97,5 м, на старт выйдут участники «Кросса наций». В 11.10 начнут забег женщины, в 11.40 – мужчины. Вся программа кросса продлится до 13.20.

Помимо этого, в 14.50 на старт выйдут участники в тюбетейках, которым нужно будет преодолеть 3 км в рамках традиционного «национального» забега.

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