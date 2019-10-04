На выезде из Казани столкнулись бензовоз и иномарка, пассажир легковушки в больнице

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). На выезде из Казани дорогу не поделили легковушка «Вольво» и бензовоз, пассажир легковушки в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Сегодня в 12.06 на Оренбургском тракте столкнулись фура и легковой автомобиль "Вольво"», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии 36-летний пассажир иномарки получил различные травмы, и на карете скорой помощи его доставили в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга.





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