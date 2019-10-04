Замдиректор стройфирмы в Альметьевске требовал с подрядчика откаты за подписи о выполненных работах

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). Замдиректор и несколько сотрудников стройфирмы в Альметьевске требовали с подрядчика деньги за подписи о выполненных работах. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

По данным источника, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что с мая по июль прошлого года заместитель директора стройкомпании, которая вела работы на объектах нефтедобычи, вместе с несколькими подчиненными обратились к коммерческому директору субподрядной организации с «предложением». Они требовали 10% от суммы договоров в качестве откатов за подписание актов о выполнении работ. За три месяца субподрядчик перевел стройфирме свыше 1 млн рублей.

Как сообщает источник, преступную схему удалось вычислить благодаря слаженным действиям сотрудников УЭБиПК МВД по РТ. Злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп».

В ближайшее время всем фигурантам дела будет избрана мера пресечения.



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