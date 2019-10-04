Для Института филологии КФУ впервые закупят мультимедийное оборудование

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Для Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета закупят мультимедийное оборудование для 19 аудиторий на общую сумму почти 30 млн рублей. Это следует из соответствующего тендера, размещенного на сайте госзакупок.

«Для оснащения АПК МО (аппаратно-программным комплексом мультимедийного оборудования – прим. Т-и) предлагается 19 аудиторий и помещений на территории КФУ по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2», – отмечается в техническом задании.

Институт, в частности, планирует заказать магнитно-маркерные доски, проекторы, презентеры, трехполосные акустические системы, интерактивные доски, натяжные проекционные экраны, интерактивные трибуны, сенсорные мониторы, камеры для видеоконференций и оборудование для системы синхронного перевода.

«Подобное оборудование мы закупаем впервые. Его будут устанавливать в модельные классы, том числе и для записи занятий, которые впоследствии можно будет хранить, распространять и использовать в образовательном процессе», – объяснили в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 11 октября. После рассмотрения первых частей заявок состоится рассмотрение ценовых предложений. Подведение итогов пройдет 21 октября.

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