Регионы ПФО рассмотрят программы Мордовии и Самары по контролю нацпроектов

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). На рабочем заседании главы регионов Приволжского федерального округа обсудили, каким образом контролировать ход выполнения национальных проектов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Республики Мордовия Владимир Волков.

«Федеральным казначействам был предложен один из вариантов. По этому варианту работаем мы, Мордовия, и Самарская область. Решили еще раз обобщить и, если это подходит для всех субъектов Федерации в федеральном округе, идти по такому же пути контроля за выполнением национальных проектов», – сказал он.

Программы для обоих регионов разработаны Федеральным казначейством России. «Мы по программе видим, на каком уровне, на какой стадии находится национальный проект. В основном это касается проектов капитального строительства. Много говорили о том, чтобы разработать программу по контролю не только объектов капитального строительства, но и всех национальных проектов», – отметил Волков.

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