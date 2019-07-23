Минниханов назвал проблемами круизного туризма в ПФО устаревший флот и низкий уровень воды

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал сдерживающие факторы, мешающие развитию круизного туризма в Приволжском федеральном округе. Об этом он заявил на заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове, проходящем в Казанской ратуше.

«Сегодня развитие круизного туризма в ПФО сдерживается рядом факторов. Первое – это устаревший флот круизных судов и неудовлетворительные темпы его обновления. Пассажирские суда были построены еще в советский период. Средний срок их эксплуатации – 43 года», – отметил Минниханов.

По его словам, в Приволжье строятся новые круизные пассажирские суда – первые в истории современной России. Это пригородное пассажирское судно проекта «Чайка» татарстанского завода имени Горького, теплоход «Золотое кольцо» и судно проекта «Валдай», построенные в Нижегородской области. Однако, к примеру, эксплуатация теплохода «Мустай Карим» нижегородского производства планируется не на Средней Волге, а на участке Москва – Санкт-Петербург.

Еще одним сдерживающим фактором является стоимость строительства новых круизных и пригородных судов. В России она составляет от 100 млн до 2,5 млрд рублей.

«Крайне высокая стоимость является экономически непривлекательной для частных инвесторов вследствие длительной окупаемости и короткого периода речной навигации. В этой связи необходимо рассмотреть возможность увеличения размера судового утилизационного гранта и максимального периода льготного лизинга для строительства круизных пассажирских судов», – подчеркнул Президент РТ.

Также существуют инфраструктурные ограничения внутренних водных путей. В настоящее время в ПФО строится Нижегородский низконапорный гидроузел. Реализация проекта позволит обеспечить стабильное судоходство и увеличить пропускную способность на важном участке, заметил он.

«Еще одна проблема – периодически низкий уровень воды в волжских водохранилищах. Это приводит к сокращению количества судозаходов в основные туристские центры нашего округа, а также оказывает негативное влияние на нерест рыбы и, соответственно, на развитие еще одного вида туризма – рыболовного», – заключил Рустам Минниханов.

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